Татарстанец надругался над шестилетним мальчиком и скрылся

В Татарстане мужчину арестовали за надругательство над шестилетним мальчиком

В Татарстане перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2017 году, но о произошедшем ребенок рассказал только в прошлом году. Когда мальчику было шесть лет, мужчина изнасиловал его, после чего скрылся. Был ли пострадавший знаком с обвиняемым, не уточняется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Несмотря на то, что преступление в отношении ребенка было совершено восемь лет назад, следователями удалось по крупицам собрать исчерпывающие доказательства», – сообщается в публикации.

На данный момент фигурант находится под стражей. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Кемеровской области мужчину осудили за насилие над девочкой. На отдыхе пострадавшая вместе с подругами присоединилась к компании, где был ее знакомый. В какой-то момент другой молодой человек под предлогом прогулки увел ее в лес и надругался. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Ранее в Костроме подросток спас детей от мужчины, отсидевшего 15 лет за педофилию.