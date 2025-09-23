На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Татарстанец надругался над шестилетним мальчиком и скрылся

В Татарстане мужчину арестовали за надругательство над шестилетним мальчиком
true
true
true
close
Depositphotos

В Татарстане перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2017 году, но о произошедшем ребенок рассказал только в прошлом году. Когда мальчику было шесть лет, мужчина изнасиловал его, после чего скрылся. Был ли пострадавший знаком с обвиняемым, не уточняется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Несмотря на то, что преступление в отношении ребенка было совершено восемь лет назад, следователями удалось по крупицам собрать исчерпывающие доказательства», – сообщается в публикации.

На данный момент фигурант находится под стражей. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Кемеровской области мужчину осудили за насилие над девочкой. На отдыхе пострадавшая вместе с подругами присоединилась к компании, где был ее знакомый. В какой-то момент другой молодой человек под предлогом прогулки увел ее в лес и надругался. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Ранее в Костроме подросток спас детей от мужчины, отсидевшего 15 лет за педофилию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами