Россиянин на отдыхе заманил девочку в лес, изнасиловал и получил срок 16 лет

В Кемеровской области молодого человека осудили за изнасилование девочки

В Кемеровской области суд вынес приговор местному жителю, который надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает Кемеровский районный суд.

Девочка вместе с подругами планировала отправиться на карьер, чтобы отдохнуть. По пути они встретили компанию молодых людей, среди которых был брат подруги пострадавшей. Они предложили довезти вещи подруг до места.

Приехав на карьер, обе компании стали купаться и готовить шашлык. В какой-то момент один молодой человек стал проявлять знаки внимания к пострадавшей.

«Под предлогом прогулки завел потерпевшую в лесистую местность, где совершил изнасилование, а также иные действия сексуального характера», – сообщается в публикации.

В отношении насильника возбудили дело, возраст фигуранта не уточняется. Сам он заявил, что девочка его оговорила, вину свою не признал.

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Новосибирской области мужчина проник в жилище девушки и надругался над ней.