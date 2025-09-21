В Костроме подросток спас детей от мужчины, отсидевшего 15 лет за педофилию

В Костроме семиклассник отбил детей у судимого за педофилию мужчины, сообщает «Кострома 112».

По данным Telegram-канала, 52-летний рецидивист, лишь в начале лета освободившийся из мест лишения свободы, поджидал детей неподалеку от школы на улице Мичуринцев и напал на жертв. В этот момент школьник по имени Денис шел домой за забытой тетрадкой по литературе и стал свидетелем происходящего.

Он заметил, что мужчина пристает к детям, и вмешался в происходящее, спросив взрослого, чего он от них хочет. На вопрос, действительно ли это его отец. Ребенок выглядел напуганным и покачал головой. Мужчина нагрубил подростку, держа в руке предмет, похожий на нож.

Тогда семиклассник подобрал камень, замахнулся и потребовал, чтобы злоумышленник оставил детей в покое, а сам скомандовал им идти домой. Денис тоже ретировался, все же бросив камень в сторону мужчины. Его уже задержали.

Ранее прохожие спугнули мужчину, который напал на ребенка на окраине Читы и попытался изнасиловать.