Россиянам рассказали об опасности чрезмерного употребления ягод

Несмотря на пользу ягод, чрезмерное их употребление опасно для здоровья. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она напомнила, что любые крайности чреваты неприятными последствиями.

«Мы должны все время держаться определенного формата, потому что в ягодах содержится сахар, и очень легко превысить его норму. К тому же, не особо рекомендуется употреблять много ягод людям с инсулинорезистентностью, ожирением и проблемами усвоения фруктозы», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, в ягодах содержится кислота, которая может раздражать организм, как кислотный пилинг поврежденную кожу.

Согласно недавнему исследованию сервиса Купер, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», черешня, арбузы и нектарины оказались самыми популярными плодами у россиян прошедшим летом.

Выяснилось, что арбузы заказывали в два раза чаще, чем дыни. Среди других ягод уверенное лидерство сохранила черешня, спрос на которую почти в полтора раза больше клубники. Третье место по популярности занимает голубика, уступая клубнике на 36%. Меньшим спросом пользовались ежевика и смородина.

