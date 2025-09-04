Врач поделилась секретами укрепления иммунитета осенью

Сбалансированный рацион с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белков поможет укрепить иммунитет осенью. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Ширшова.

«Выделяют несколько витаминов и минералов, которые особенно важных для иммунной системы. В числе «звезд» — витамины A, C, D, E, B6, B12, фолиевая кислота, цинк, железо, селен и медь. Их роль — поддерживать целостность слизистых барьеров, помогать иммунным клеткам созревать, делиться и атаковать возбудителей», — уточнила эксперт.

По ее словам, в числе лидеров находится витамин C, который содержится в шиповнике, ягодах, сладком перце, киви, брокколи, цитрусовых и помогает лейкоцитам бороться с инфекциями. Кроме того, организму нужны витамин D (жирная рыба, яйца, грибы, молочные продукты) и цинк (говядина, свинина, баранина, морепродукты, орехи и бобовые).

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого говорила, что жирная рыба, зеленые овощи, цитрусовые и кисломолочные продукты помогут укрепить иммунитет и развеять осеннюю хандру в начале осени. Она пояснила, что в этих продуктах содержатся витамины, защищающие от простудных заболеваний и необходимые для нормальной работы нервной системы.

