Названы самые популярные летние фрукты и ягоды у россиян

Черешня и арбузы возглавили топ самых популярных летних фруктов и ягод у россиян
Pexels

Черешня и арбуз оказались самыми популярными летним плодами у россиян прошедшим летом. Это показало исследование сервиса Купер, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, лидерами потребительских предпочтений оказались черешня, арбузы и нектарины.

Арбузы заказывали в два раза чаще, чем дыни. Среди других ягод уверенное лидерство сохранила черешня, спрос на которую почти в полтора раза больше клубники. Третье место по популярности занимает голубика, уступая клубнике на 36%. Меньшим спросом пользовались ежевика и смородина.

Среди косточковых фруктов нектарины сохранили первенство, обогнав абрикосы по заказам почти в два раза. Меньшим спросом пользовался инжир, при этом его основной сезон приходится на конец лета-начало осени, поэтому пик аналитики ожидают в ближайшее время.

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова отмечает, что включение в рацион сезонных фруктов и ягод играет важную роль в укреплении иммунной системы. Эти натуральные продукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают организму эффективно противостоять вирусам и инфекциям. Регулярное потребление свежих плодов способствует не только общему укреплению здоровья, но и помогает подготовить организм к изменениям погоды и снижению температуры, характерным для осени.

Ранее был развеян миф о том, что арбуз и дыня «чистят» организм.

