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Экс-главу Иваново обвинили в незаконном обогащении

Прокуратура обвинила экс-главу Иваново Шарыпова в обогащении на 3,7 млн рублей
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Бывшего главу городского округа Иваново Владимира Шарыпова заподозрили в незаконном обогащении на несколько миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Ивановской области в официальном Telegram-канале.

Из текста следует, что факт правонарушения со стороны экс-чиновника был установлен во время проверки исполнения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. По информации надзорного органа, в период с 2016 по 2024 год Шарыпов единолично принимал решения о начислении самому себе мотивационных выплат.

«Их общая сумма превысила 3,7 млн рублей», — уточняется в публикации.

На этом фоне прокурор региона направил иск в суд, потребовав взыскать с бывшего главы городского округа Иваново данные денежные средства. Также сотрудники надзорного органа внесли представление в местную администрацию ради устранения причин и условий, приведших к совершению правонарушения должностным лицом.

«Акты реагирования находятся на рассмотрении», — говорится в заявлении.

В конце января против компании «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°», принадлежащей ведущему Леониду Якубовичу, подали иск в суд на сумму более 200 тыс. рублей. Как писал Telegram-канал «Звездач», истец обвинил фирму в «неосновательном обогащении» в рамках договора аренды недвижимости.

Ранее суд взыскал около миллиона рублей с «Национального культурного центра Украины» в столице РФ по иску о «неосновательном обогащении».

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