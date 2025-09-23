На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилась информация о россиянах, пострадавших после ДТП с автобусами в Турции

РСТ: после ДТП с автобусами в Турции 18 россиян находятся в госпиталях
İhlas Haber Ajansı

В Турции в результате аварии в больницах после происшествия находятся 18 человек, один из них помещен в реанимацию. Об этом РИА Новости сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«На данный момент, по информации от принимающей компании, часть туристов уже отправились в сопровождении гидов в отели», — добавили в союзе.

Дипломаты уточнили, что находятся на связи с турецкими властями и готовы оказать помощь пострадавшим.

ДТП произошло 23 сентября в районе Конаклы в Аланье. Турецкое агентство IHA сообщило, что автобус с туристами столкнулся с микроавтобусом. В результате, как сообщалось, пострадали не менее 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Причины аварии пока не уточняются.

Это не первый случай с участием российских туристов в Турции за последнее время. В начале августа микроавтобус с россиянами попал в ДТП по пути на фестиваль в Каппадокию: транспортное средство врезалось в легковой автомобиль и опрокинулось. Тогда также обошлось без жертв, но пассажирам потребовалась госпитализация.

Ранее в горном ущелье в Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль с туристами.

