В Турции в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть россиян

TurizmNews: шесть россиян пострадали в ДТП по пути на фестиваль в Каппадокии

Автобус с российскими туристами попал в ДТП по пути на фестиваль в турецкой Каппадокии. Об этом сообщил портал TurizmNews.

«По предварительным данным, пострадали шесть российских туристов», — говорится в материале.

В нем уточняется, что один раненый находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Как выяснили журналисты, туристы ехали в Каппадокию из Антальи. Однако в городе Карамане на юге Турции микроавтобус, в салоне которого находились россияне, столкнулся с легковым автомобилем. Водитель первого транспортного средства после удара потерял управление, автобус врезался в дорожные знаки и затем опрокинулся на бок.

На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи. Врачи доставили пострадавших в учебно-исследовательский госпиталь Карамана, а полицейские начали расследование.

22 июля в турецком городе Серик произошла авария с участием автобуса, который вез 33 российских туриста на экскурсию. По данным Telegram-канала SHOT, транспортное средство начало заносить, когда оно заехало на мост. Водитель, чтобы избежать падения вниз, допустил столкновение автобуса с разделяющими встречные полосы ограждениями. Как рассказали в Ассоциации Туроператоров РФ, одного пассажира отправили в больницу на обследование. Остальные путешественники не получили серьезных травм.

Ранее в горном ущелье в Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль с туристами.