Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Аланье есть россияне

РИА Новости: российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Аланье
Kenan Gurbuz/Reuters

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Аланье. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

Там добавили, что российские дипломаты во взаимодействии с турецкой стороной выясняют обстоятельства случившегося. В генконсульстве готовы оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам.

23 сентября туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в районе Конаклы в Аланье. По данным агентства IHA, в результате этой аварии пострадали 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Пострадавших увезли в ближайшие больницы. Подробностей о характере их повреждений не приводится. Также неизвестны причины ДТП.

В начале августа микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП по пути на фестиваль в Каппадокию в Турции. По данным местных журналистов, в городе Карамане транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем. В результате удара водитель микроавтобуса потерял управление и врезался в дорожные знаки, транспорт опрокинулся на бок. Пострадавших госпитализировали, по факту случившегося началось расследование.

Ранее в горном ущелье в Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль с туристами.

