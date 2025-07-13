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Автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии

МЧС: в горном ущелье Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль с туристами
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Depositphotos

В горах Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль с туристами из Волгодонска. Об этом сообщает МЧС республики.

Авария произошла в Мухинском ущелье, семь человек получили травмы. Спасатели доставили пятерых пострадавших туристов в медицинское учреждение.

В МЧС подчеркнули, что туристы не регистрировали свой маршрут. В связи с этим в ведомстве призвали посещающих горы обязательно регистрироваться у спасателей и не пренебрегать основными правилами безопасности.

13 июля сообщалось, что трое взрослых и четверо детей заблудились в горах Крыма.

19 июня стало известно, что спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Казахстана.

5 июня в Кабардино-Балкарии пенсионерка упала со смотровой площадки в обрыв.

Ранее американка с травмой почти три недели выживала в горах на талом снеге.

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