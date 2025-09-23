На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала о пользе сыродавленного масла

Врач Соломатина: в сыродавленном масле сохраняются полезные вещества
WIROJE PATHI/Shutterstock/FOTODOM

Сыродавленное масло за счет технологии приготовления позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что такое масло просто выдавливают деревянным прессом. Выход продукта в итоге получается достаточно маленьким, поэтому его стоимость будет выше. При этом в таком масле сохраняются фосфолипиды и витамины.

«Чем ценны фосфолипиды? Они входят в состав клеточных мембран, и как клетка будет функционировать, насколько будет ее проницаемость, насколько будет пластичной клеточная мембрана во многом зависит от фосфолипидов. Ну и соответственно в таком масле сохраняются витамины и, прежде всего, витамин Е», — рассказала Соломатина.

Врач предупредила, что такое масло можно добавлять в салаты и готовые, остывшие блюда. Однако нагревать его нельзя, потому что оно потеряет все свои питательные свойства.

Ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», что масло — продукт концентрированный, и даже самые полезные его виды нужно употреблять в меру. Для взрослого безопасной нормой считается 20–30 граммов в день.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России упали продажи молока, масла и ряженки.

