Названо безопасное для употребления количество масла в день

Ученые Пермского Политеха рассказали, какие масла полезны для питания, а какие опасны.Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По их словам, нерафинированное подсолнечное масло содержит витамин Е и омега-6 кислоты, однако их избыток при дефиците омега-3 вызывает воспаления и перегружает сердце и суставы. В процессе рафинации масла очищаются от витаминов и антиоксидантов, но приобретают трансжиры и соединения, которые Всемирная организация здравоохранения относит к потенциальным канцерогенам. Поэтому, по словам экспертов, безопасной нормой считается не более трех–четырех чайных ложек в день. Особенно важно помнить, что жарить на нерафинированном масле не только вредно, но и опасно: при нагревании выше точки дымления в нем образуются токсичные соединения.

Исследователи рекомендуют выбирать масла, устойчивые к высоким температурам, например авокадовое, горчичное или арахисовое, и чередовать их в рационе. Пальмовое масло, которое часто добавляют в молочные продукты и кондитерские изделия, в умеренных количествах безопасно и может приносить пользу, но его избыток и низкое качество связаны с риском канцерогенного воздействия.

Среди масел, которые считаются полезными для здоровья, специалисты выделяют оливковое, снижающее уровень холестерина и помогающее контролировать сахар в крови, кокосовое, которое, по некоторым данным, может поддерживать когнитивные функции при болезни Альцгеймера, льняное, богатое омега-3 и полезное для сердца, и масло грецкого ореха, благотворно влияющее на нервную систему и женское здоровье.

Учёные подчеркивают, что масло — продукт концентрированный, и даже самые полезные его виды нужно употреблять в меру. Для взрослого безопасной нормой считается 20–30 граммов в день. Превышение этих значений перегружает печень и поджелудочную железу и в перспективе может привести к ожирению, нарушениям обмена веществ и хроническим заболеваниям.

Ранее был назван популярный напиток, способствующий снижению веса.