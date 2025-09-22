На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В 2025 году в России упали продажи молока, масла и ряженки

«Нильсен»: в России из-за подорожания молока потребление снизилось на 10,8%
true
true
true
close
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

С января по июль 2025 года продажи стерилизованного молока снизились на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, ряженки — на 6,6%. Об этом сообщается в исследовании компании «Нильсен», с которым ознакомились «Известия».

Главной причиной падения спроса эксперты называют рост цен. По данным Росстата, в первые семь месяцев года сливочное масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%. Эти удорожания обусловлены увеличением стоимости сырого молока, кормов и энергоресурсов, объяснил партнер консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрий Мирончиков.

Как сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, для производства 1 кг сливочного масла требуется 23 кг сырого молока, стоимость которого в июле превышала 41,9 тыс. рублей за тонну, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом.

Тем временем часть потребителей начала отдавать предпочтение «современной молочке», отмечает представитель «Нильсен». Продажи гранулированного творога увеличились на 13,1%, а йогуртов и молочных десертов — на 6,5% и 6,9% соответственно.

Сложности на рынке усугубляются отменой государственных субсидий на сырое молоко в 2026 году, что, по мнению генерального директора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, приведет к снижению рентабельности молочного производства у крупных предприятий. Это также может повысить закупочные цены и вызвать дальнейшее удорожание продукции.

В Минсельхозе отметили, что в первом полугодии производство сырого молока составило 16,9 млн тонн. Представители министерства уверены, что расширение сырьевой базы позволит увеличить выпуск переработанных молочных продуктов, таких как питьевое молоко и творог.

Ранее в России резко подешевело подсолнечное масло.

