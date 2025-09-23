ФСБ раскрыла подробности задержания диверсантов в Самарской области

ТАСС: в Самарской области диверсант ударил себя ножом при задержании

В Самарской области в ходе задержания один из диверсантов ударил себя ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В публикации говорится, что в момент задержания сотрудники Росгвардии нашли в сумке молодого человека пластиковые коробочки, в которых находились платы и микросхемы, после чего на место вызвали полицию.

«Этот гражданин достал откуда-то нож и начал себя бить в живот», — рассказал один из силовиков.

Задержанного доставили в больницу, где мужчина дал первые показания. На вопрос о причинах своего поведения диверсант ответил, что он «против зла», которое ему причинила «система».

До этого сообщалось, что силовики задержали двух жителей Самарской области — отца и сына, — подозреваемых в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, 33-летний сын в июне 2022 года выехал за границу, где через мессенджер Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в диверсиях на территории России. Вернувшись в страну, он привлек к противоправной деятельности своего отца, разделявшего его антироссийские взгляды.

Ранее в Архангельской области арестовали обвиняемых в диверсии подростков.