ФСБ задержала отца и сына за подготовку диверсий и терактов в Самарской области

ФСБ: отец и сын готовили теракты на объектах Самарской области для Украины

ФСБ России совместно с Росгвардией задержала в Самарской области двух жителей региона — отца и сына, — подозреваемых в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, 33-летний сын в июне 2022 года выехал за границу, где через мессенджер Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в диверсиях на территории России. Вернувшись в страну, он привлек к противоправной деятельности своего отца, разделявшего его взгляды.

Задержание произошло при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару. При задержании у них изъяли 13,5 килограмма взрывчатки, компоненты для самодельных взрывных устройств и три квадрокоптера.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, рассматривается возможность возбуждения дел по статьям о диверсии, участии в деятельности террористической организации и госизмене. По совокупности преступлений задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины активно вербуют исполнителей диверсий через мессенджеры, однако все их преступные замыслы раскрываются, а лица, согласившиеся сотрудничать с противником, получают длительные тюремные сроки. Граждан призвали быть бдительными и осторожно пользоваться Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.

Ранее в Петербурге задержали местного жителя по делу о теракте в Токсово.