В Архангельской области арестовали обвиняемых в диверсии подростков

СК: двух подростков из Архангельской области арестовали по подозрению в диверсии

Суд в Архангельской области арестовал двух подростков, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, вечером 4 августа представитель украинских специальных служб вступил в переписку с несовершеннолетним жителем Архангельской области и убедил его за вознаграждение повредить железнодорожную инфраструктуру. Юноша 2009 года рождения привлек к совершению преступления одного из своих сверстников, и в результате они подожгли релейные шкафы на станции Коноша-1. После этого подростки скрылись с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетних, возбудив уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ. Речь идет о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

«По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.

Там добавили, что в настоящее время специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

На фоне произошедшего пресс-служба ведомства обратилась к молодым людям, призвав их соблюдать осторожность при общении в мессенджерах. Подростков предупредили, что незнакомцы могут вовлечь их в противоправные деяния, в том числе уголовно наказуемые.

