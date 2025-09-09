На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Архангельской области арестовали обвиняемых в диверсии подростков

СК: двух подростков из Архангельской области арестовали по подозрению в диверсии
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд в Архангельской области арестовал двух подростков, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, вечером 4 августа представитель украинских специальных служб вступил в переписку с несовершеннолетним жителем Архангельской области и убедил его за вознаграждение повредить железнодорожную инфраструктуру. Юноша 2009 года рождения привлек к совершению преступления одного из своих сверстников, и в результате они подожгли релейные шкафы на станции Коноша-1. После этого подростки скрылись с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетних, возбудив уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ. Речь идет о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

«По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.

Там добавили, что в настоящее время специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

На фоне произошедшего пресс-служба ведомства обратилась к молодым людям, призвав их соблюдать осторожность при общении в мессенджерах. Подростков предупредили, что незнакомцы могут вовлечь их в противоправные деяния, в том числе уголовно наказуемые.

Ранее в Красноярске арестовали школьницу за попытку поджечь релейный шкаф на железной дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами