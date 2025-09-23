На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Кузбасса предрекли упадок доходов на фоне кризиса

Кузбасс не получит около 32 млрд рублей доходов из-за кризиса в угольной отрасли
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году Кемеровская область из-за кризиса в угольной отрасли недополучит 32 млрд рублей доходов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Кузбасса Илья Середюк, передает «Интерфакс».

«По итогам восьми месяцев текущего года мы недополучили 12 млрд рублей (доходов в бюджет региона — прим. ред). По оценке налоговой инспекции, до конца года недополучим 32 млрд рублей», — заявил он.

По словам главы Кузбасса, за весь 2024 год снижение показателя составило 60 млрд рублей. Помимо этого, прибыль региональных предприятий уже снизилась в полтора раза, а прибыль добывающих компаний, которые формируют более трети консолидированного бюджета Кузбасса, упала почти в пять раз.

Середюк добавил, что на фоне кризиса в угольной сфере в регионе была приостановлена работа 18 предприятий, а еще 30 находятся в «красной зоне».

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NEFT Research писал, что спрос на российский уголь сохраняется как на западных, так и на восточных направлениях, но покупатели требуют дисконтов. По данным исследования, уголь калорийностью 6000 ккал за 1 кг в портах Балтики за неделю, закончившуюся 14 сентября, подешевел на 1,3%, до $61,3 за тонну (FOB).

Ранее Путин рассказал, на сколько хватит запасов угля на Дальнем Востоке.

