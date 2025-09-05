Путин рассказал, на сколько хватит запасов угля на Дальнем Востоке

Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на несколько сотен лет, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.
«У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса, здесь вот, на Дальнем Востоке», — сказал глава государства.
5 сентября российский лидер выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Традиционно президент в ходе выступления формулирует ключевые направления государственной политики на Дальнем Востоке и в отношениях с азиатскими странами. При этом в текущем году акцент речи Путина сделан на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, а также укрепление позиций РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и стимулирование инвестиций.
Центральной темой ВЭФ-2025 стал «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Юбилейный, десятый по счету форум объединил лидеров стран АТР, представителей международных организаций и бизнеса. В рамках дискуссий рассматриваются вопросы, связанные с расширением экономических связей РФ, повышением роли региона в мировой экономике и привлечением капитала.
Ранее эксперты предупредили о риске существенного снижения мировых цен на уголь.