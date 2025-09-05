На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, на сколько хватит запасов угля на Дальнем Востоке

Путин заявил, что запасов угля на Дальнем Востоке хватит еще на 900 лет
true
true
true

Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на несколько сотен лет, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

«У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса, здесь вот, на Дальнем Востоке», — сказал глава государства.

5 сентября российский лидер выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Традиционно президент в ходе выступления формулирует ключевые направления государственной политики на Дальнем Востоке и в отношениях с азиатскими странами. При этом в текущем году акцент речи Путина сделан на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, а также укрепление позиций РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и стимулирование инвестиций.

Центральной темой ВЭФ-2025 стал «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Юбилейный, десятый по счету форум объединил лидеров стран АТР, представителей международных организаций и бизнеса. В рамках дискуссий рассматриваются вопросы, связанные с расширением экономических связей РФ, повышением роли региона в мировой экономике и привлечением капитала.

Ранее эксперты предупредили о риске существенного снижения мировых цен на уголь.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами