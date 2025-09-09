На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В главном угольном регионе РФ выросло число остановленных предприятий

Губернатор Середюк: в Кемеровской области приостановлена работа 18 предприятий
true
true
true
close
Global Look Press

В Кемеровской области приостановили работу 18 предприятий угольной промышленности. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Илья Середюк.

«Напомню, что из 151 угольного предприятия 30 находятся в красной зоне, работа 18 — приостановлена. По остальным приняты меры поддержки и они продолжают свою работу», — сообщил Середюк.

Он добавил, что 16 компаниям предоставили отсрочку по налогам, еще часть предприятий может возобновить работу, если улучшится ситуация на рынке.

В августе Середюк заявлял, что в красной зоне находятся 20 предприятий, а еще 17 угольных шахт или разрезов законсервированы либо остановлены навсегда.

Между тем российские власти занимаются вопросом поддержки угольной отрасли. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что подкомиссия рассмотрела возможность оказания помощи более чем 42 угольным предприятиям.

Программа поддержки угольной отрасли включает широкий спектр мер, таких как отсрочка налоговых платежей и реструктуризация банковских кредитов.

Ранее Путин рассказал, на сколько хватит запасов угля на Дальнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами