В главном угольном регионе РФ выросло число остановленных предприятий

В Кемеровской области приостановили работу 18 предприятий угольной промышленности. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Илья Середюк.

«Напомню, что из 151 угольного предприятия 30 находятся в красной зоне, работа 18 — приостановлена. По остальным приняты меры поддержки и они продолжают свою работу», — сообщил Середюк.

Он добавил, что 16 компаниям предоставили отсрочку по налогам, еще часть предприятий может возобновить работу, если улучшится ситуация на рынке.

В августе Середюк заявлял, что в красной зоне находятся 20 предприятий, а еще 17 угольных шахт или разрезов законсервированы либо остановлены навсегда.

Между тем российские власти занимаются вопросом поддержки угольной отрасли. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что подкомиссия рассмотрела возможность оказания помощи более чем 42 угольным предприятиям.

Программа поддержки угольной отрасли включает широкий спектр мер, таких как отсрочка налоговых платежей и реструктуризация банковских кредитов.

Ранее Путин рассказал, на сколько хватит запасов угля на Дальнем Востоке.