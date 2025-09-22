Россия стала продавать уголь дешевле

Спрос на российский уголь сохраняется как на западных, так и на восточных направлениях, но покупатели требуют дисконтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NEFT Research.

По данным исследования, уголь калорийностью 6000 ккал за 1 кг в портах Балтики за неделю, закончившуюся 14 сентября, подешевел на 1,3%, до $61,3 за тонну (FOB). Снизились также цены на рынке Южной Кореи, где Россия этим летом стала поставщиком угля №1.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин в свою очередь отметил, что основная задача таких экспортных поставок сейчас — сохранить объемы и рабочие места в угольной отрасли.

До этого заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов заявил, что текущих запасов угля России хватит еще на 500—600 лет, а если продолжить заниматься геологоразведкой — то и на 1000 лет.

По словам Исламова, мир всегда будет использовать уголь как энергоресурс, несмотря на «зеленую» повестку и мнение ряда мировых экспертов, что он вскоре исчезнет из энергобаланса. При этом он считает, что данное полезное ископаемое может стать полностью чистым с точки зрения как экологии, так и климата.

Ранее кабмин установил льготный тариф на ж/д перевозки угля в новых регионах РФ.