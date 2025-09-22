На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия стала продавать уголь дешевле

Россия вынуждена экспортировать уголь по сниженным ценам
true
true
true
close
Global Look Press

Спрос на российский уголь сохраняется как на западных, так и на восточных направлениях, но покупатели требуют дисконтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NEFT Research.

По данным исследования, уголь калорийностью 6000 ккал за 1 кг в портах Балтики за неделю, закончившуюся 14 сентября, подешевел на 1,3%, до $61,3 за тонну (FOB). Снизились также цены на рынке Южной Кореи, где Россия этим летом стала поставщиком угля №1.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин в свою очередь отметил, что основная задача таких экспортных поставок сейчас — сохранить объемы и рабочие места в угольной отрасли.

До этого заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов заявил, что текущих запасов угля России хватит еще на 500—600 лет, а если продолжить заниматься геологоразведкой — то и на 1000 лет.

По словам Исламова, мир всегда будет использовать уголь как энергоресурс, несмотря на «зеленую» повестку и мнение ряда мировых экспертов, что он вскоре исчезнет из энергобаланса. При этом он считает, что данное полезное ископаемое может стать полностью чистым с точки зрения как экологии, так и климата.

Ранее кабмин установил льготный тариф на ж/д перевозки угля в новых регионах РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами