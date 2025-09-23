Российским пенсионерам начислят дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека

1 октября в России празднуется День пожилого человека – в честь этого события некоторым пенсионерам планируется начислить дополнительные выплаты. В частности, в отдельных регионах представителям старшего поколения произведут единовременную доплату, которая в этом году на федеральном уровне не предусмотрена, сообщает 360.ru.

Российские субъекты могут самостоятельно принять решение о выплатах к празднику, в том числе определить их размер и условия начисления. Так, например, в Челябинской области пенсионерам планируют доначислить к ежемесячным выплатам по 800 рублей, в Рязанской области пенсионеры в возрасте старше 90 лет получат доплату к страховой пенсии в 539 рублей, в Ненецком автономном округе жителям старше 70 лет со стажем проживания в регионе от 15 лет выплатят 5 тыс. рублей. Также выплаты получат пенсионеры в Приморском крае (1 тыс. рублей), ЯНАО (1122 рубля) и так далее.

Начисления, как правило, производят до праздника, то есть ориентировочно в конце сентября. Дополнительные заявления для получения средств не требуются – их выплачивают автоматически на пенсионный счет. Чтобы получить дополнительную информацию, пенсионерам необходимо обратиться в Соцфонд или МФЦ.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что в РФ граждане могут рассчитывать на две пенсии. В частности, это те, кому назначена пенсия по линии Минобороны, МВД России, ФСБ. За них при работе в гражданских организациях уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия — страховая — положена им, исходя из соблюдения условий, установленных для ее получения.

