В Госдуме нашли источник финансирования доплат к пенсиям с 70 лет

Депутат Нилов: на доплаты к пенсиям с 70 лет можно направить резервы Соцфонда РФ

В России можно найти источник для финансирования повышенных выплат страховой пенсии с 70, а не с 80 лет. На эти цели можно направить нерастраченные резервы Соцфонда РФ, объяснил в беседе с 360.ru автор законопроекта, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Напомним, депутат предложил снизить возраст назначения повышенной фиксированной части пенсии с 80 до 70 лет, а также предусмотреть постепенное повышение суммы выплат с помощью дифференцированного подхода. По мнению парламентария, сегодня есть все шансы, что инициативу одобрят и утвердят.

«Чтобы по достижении 70-летнего возраста размер фиксированной части пенсии увеличивался, после 80 становился ещё выше, а следующее повышение — при достижении 90 лет, — пояснил Нилов. — Это справедливо и с моральной точки зрения, а также демонстрация уважения к старшему поколению со стороны государства».

Финансировать реализацию законопроекта можно за счёт резервов Соцфонда, заключил депутат.

Согласно разработанному документу, который готовят к внесению в Госдуму, выплаты должны быть дифференцированы: достигшим 70 лет их предложили увеличивать на 100%, достигшим 80 лет или инвалидам I группы — на 200%. Законопроект предполагает изменения в законах «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении». Актуальность предлагаемого нововведения депутаты объяснили тем, что сегодня многие пожилые россияне не доживают до нынешнего порога в 80 лет и фактически лишены надбавок.

