На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме нашли источник финансирования доплат к пенсиям с 70 лет

Депутат Нилов: на доплаты к пенсиям с 70 лет можно направить резервы Соцфонда РФ
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В России можно найти источник для финансирования повышенных выплат страховой пенсии с 70, а не с 80 лет. На эти цели можно направить нерастраченные резервы Соцфонда РФ, объяснил в беседе с 360.ru автор законопроекта, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Напомним, депутат предложил снизить возраст назначения повышенной фиксированной части пенсии с 80 до 70 лет, а также предусмотреть постепенное повышение суммы выплат с помощью дифференцированного подхода. По мнению парламентария, сегодня есть все шансы, что инициативу одобрят и утвердят.

«Чтобы по достижении 70-летнего возраста размер фиксированной части пенсии увеличивался, после 80 становился ещё выше, а следующее повышение — при достижении 90 лет, — пояснил Нилов. — Это справедливо и с моральной точки зрения, а также демонстрация уважения к старшему поколению со стороны государства».

Финансировать реализацию законопроекта можно за счёт резервов Соцфонда, заключил депутат.

Согласно разработанному документу, который готовят к внесению в Госдуму, выплаты должны быть дифференцированы: достигшим 70 лет их предложили увеличивать на 100%, достигшим 80 лет или инвалидам I группы — на 200%. Законопроект предполагает изменения в законах «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении». Актуальность предлагаемого нововведения депутаты объяснили тем, что сегодня многие пожилые россияне не доживают до нынешнего порога в 80 лет и фактически лишены надбавок.

Ранее Союз пенсионеров России назвал эффективный способ повысить пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами