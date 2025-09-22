Россиянам рассказали, кому положены две пенсии

Россияне, которым назначена пенсия по линии Минобороны, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. Такие граждане могут рассчитывать на две пенсии, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«За них при работе в гражданских организациях уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия — страховая — положена им, исходя из соблюдения условий, установленных для ее получения. В 2025 году они следующие: 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, достижение общеустановленного пенсионного возраста. Мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения при выполнении указанных выше условий может быть назначена страховая пенсия в 2026 году (в 64 года и 59 лет соответственно). Мужчинам 1961 года рождения и женщинам 1966 года рождения страховая пенсия может быть назначена с 2024 года (в 63 года и 58 лет соответственно)», — отметил Балынин.

По его словам, для реализации своего права на назначение страховой пенсии в качестве второй необходимо обратиться лично с заявлением в Социальный фонд России или МФЦ или по почте или дистанционно через единый портал «Госуслуги».

Балынин подчеркнул, что страховая пенсия в качестве второй назначается без учета фиксированной выплаты к ней (сейчас ее размер составляет 8907,70 рубля). Экономист добавил, что на страховую пенсию, назначенную в качестве второй, распространяются и проводимые индексации, и осуществляемая ежегодно в августе беззаявительная корректировка (она проводится в случае продолжения трудовой деятельности после назначения страховой пенсии).

Экономист оценил, что в 2026 году у работавших в 2025 году пенсионеров, имеющих страховую пенсию как вторую, она будет повышена три раза: в феврале на уровень инфляции 2025 года, в апреле с учетом роста доходов бюджета Социального фонда России, в августе — с учетом сформированных в 2025 году индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом пенсии, назначенные по линии указанных выше органов власти, индексируются в соответствии с теми правилами, которые действуют для таких пенсий: например, в октябре 2025 года они будут увеличены на 7,6%. Соответственно, у получателей двух пенсий обе пенсии индексируются в установленные сроки и с учетом правил, которые применяются для каждой из них, заключил Балынин. По его словам, для проведения указанных индексаций заявление подавать не требуется: все производится автоматически.

Ранее министр финансов Антон Силуанов анонсировал индексацию всех социальных выплат.