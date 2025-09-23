Юрист раскрыл смысл закона о лишении гражданства за уклонение от воинского учета

Правительство поддержало законопроект о лишении приобретённого гражданства за уклонение от воинского учёта. По мнению председателя Военной коллегии адвокатов Москвы Владимира Тригнина, это полезная инициатива, которая станет стимулом соблюдать обязанности, которые до этого многие игнорировали.

«[Это] простимулирует граждан эти обязанности соблюдать, потому что раньше штрафы были от предупреждения до 500 рублей, никто эти обязанности не соблюдал. Потом подняли до трёх тысяч, потом ещё. Сейчас за неявку по повестке вообще до 30 тысяч рублей», — пояснил специалист в беседе с 360.ru.

Призыву подлежат россияне до 30 лет, и многие получают гражданство намного раньше этого возраста, а значит, будучи военнообязанными, такие люди должны вставать на военный учёт и проходить медкомиссию, подчеркнул Тригнин. По его мнению, рассматриваемая инициатива обеспечит нормальную работу этой системы. Он также напомнил, что на воинский учёт должны встать не только граждане призывного возраста. Так, например, в возрасте до 30 лет россиянин должен пройти мероприятия, связанные с призывом, а после — перейти в запас, но при этом принимать участие в военных сборах. Таких людей могут призвать в случае мобилизации, заключил адвокат.

Напомним, законопроект, который подготовили депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев и Василий Пискарев, предполагает внесение поправок в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве». Согласно проекту, гражданства будут лишать тех, кто не встал на воинский учёт в течение двух недель после его получения. Заключение об уклонении военкоматы должны направлять в территориальные органы МВД в течение пяти рабочих дней.

Кроме самих уклонистов, инициатива предусматривает возможность лишения гражданства их родственников, включая детей. При этом лица, проходившие или проходящие военную службу в российской армии, не могут быть лишены гражданства даже при совершении преступлений.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за изнасилование.