В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за изнасилование

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили расширить перечень оснований для лишения российского гражданства. Документ доступен в думской электронной базе.

В законопроекте, зарегистрированном в электронной базе парламента, предлагается включить в этот список любые преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, независимо от возраста пострадавшего.

Авторы документа пояснили, что лица, которые после получения гражданства РФ совершают такие преступления, игнорируют основные принципы российского общества и законодательства, поэтому сохранение за ними статуса гражданина невозможно. Кроме того, проект предусматривает лишение гражданства за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

В пояснительной записке отмечается, что действующий перечень оснований для прекращения гражданства составлен выборочно: в настоящее время лишение предусмотрено только за преступления против малолетних или при наличии иных отягчающих обстоятельств. При этом аналогичные действия в отношении взрослого человека не считаются основанием для лишения гражданства.

Депутаты уточнили, что иностранцы теряют гражданство РФ, если совершают развратные действия в отношении детей младше 14 лет, но аналогичные преступления против подростков от 14 до 16 лет в настоящее время не приводят к таким последствиям. Авторы законопроекта считают, что новая норма позволит устранить этот пробел.

В документах также указано, что торговля людьми нарушает базовые конституционные ценности, включая свободу и неприкосновенность личности, право на достойную жизнь и человеческое достоинство. Вовлечение детей в преступную деятельность, по мнению законодателей, разрушает их будущее, способствует криминализации молодежи и усиливает социальную напряженность в обществе.

Ранее общественники призвали лишить гражданства мигрантов, получивших его через фиктивный брак.