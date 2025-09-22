На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство высказалось о лишении уклонистов приобретенного российского гражданства

Правительство поддержало лишение уклонистов приобретенного гражданства РФ
true
true
true
close
МВД России/14.мвд.рф

Российское правительство в целом поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. Об этом, ссылаясь на официальный отзыв правительства, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что правительство поддерживает законопроект при условии, что он будет доработан с учетом указанных замечаний.

Подготовленные депутатами от «Единой России» Андреем Картаполовым, Андреем Красовым, Эрнестом Валеевым и Василием Пискаревым поправки предлагается внести в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве».

Парламентарии считают необходимым лишать приобретенного гражданства тех, кто уклонился от постановки на воинский учет. Если в течение двух недель после получения гражданства подлежащий воинскому учету не явится в военкомат, будет выноситься заключение об уклонении. В течение пяти рабочих дней военкомат отправит это заключение в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства.

Депутаты предлагают лишать гражданства не только уклонистов, но и их родственников, включая детей. При этом лица, служащие или служившие в российской армии, не могут быть лишены гражданства в случае совершения ими преступления.

1 сентября депутаты от ЛДПР предложили заставить мигрантов возмещать расходы из бюджета в случае лишения гражданства РФ.

Ранее в МВД отреагировали на слухи о прекращении гражданства России по рождению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами