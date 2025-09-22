Правительство высказалось о лишении уклонистов приобретенного российского гражданства

Российское правительство в целом поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. Об этом, ссылаясь на официальный отзыв правительства, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что правительство поддерживает законопроект при условии, что он будет доработан с учетом указанных замечаний.

Подготовленные депутатами от «Единой России» Андреем Картаполовым, Андреем Красовым, Эрнестом Валеевым и Василием Пискаревым поправки предлагается внести в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве».

Парламентарии считают необходимым лишать приобретенного гражданства тех, кто уклонился от постановки на воинский учет. Если в течение двух недель после получения гражданства подлежащий воинскому учету не явится в военкомат, будет выноситься заключение об уклонении. В течение пяти рабочих дней военкомат отправит это заключение в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства.

Депутаты предлагают лишать гражданства не только уклонистов, но и их родственников, включая детей. При этом лица, служащие или служившие в российской армии, не могут быть лишены гражданства в случае совершения ими преступления.

1 сентября депутаты от ЛДПР предложили заставить мигрантов возмещать расходы из бюджета в случае лишения гражданства РФ.

Ранее в МВД отреагировали на слухи о прекращении гражданства России по рождению.