На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ограничения введены в аэропорту Геленджика

В аэропорту Геленджика введены ограничения на полеты
true
true
true
close
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В аэропорту Геленджика введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он, добавив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого по этой же причине были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто. Под утро в подмосковном Реутове были слышны взрывы, после которых оказались повреждены четыре автомобиля.

Накануне в Минобороны России сообщали о ликвидации 339 БПЛА за сутки.

Ранее мужчина пострадал при атаке беспилотника на авто в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами