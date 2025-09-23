Ограничения введены в аэропорту Геленджика

В аэропорту Геленджика введены ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он, добавив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого по этой же причине были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто. Под утро в подмосковном Реутове были слышны взрывы, после которых оказались повреждены четыре автомобиля.

Накануне в Минобороны России сообщали о ликвидации 339 БПЛА за сутки.

Ранее мужчина пострадал при атаке беспилотника на авто в Белгородской области.