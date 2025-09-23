На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотник атаковал легковушку в Белгородской области

Гладков: в Белгородском районе мужчина получил ранение в результате атаки дрона
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в поселке Малиновка Белгородского района получил ранение местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки бригада скорой помощи отправила в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

22 сентября в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В этот же день Гладков заявил, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области из-за обстрелов складывается крайне тяжелая ситуация. Губернатор подчеркнул, что все силовые структуры предпринимают меры для улучшения положения. Он выразил уверенность в том, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее украинский БПЛА взорвался у здания администрации Белгорода.

Атаки БПЛА на Россию
