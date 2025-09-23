Россиян предупредили о штрафах за оставленные в подъезде велосипеды

В Госдуме предупредили о штрафах за оставленные в подъезде велосипеды и коляски

Загромождение подъездов колясками, санками, велосипедами и другими личными вещами может обернуться для жильцов штрафом за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в интервью ТАСС.

Кошелев подчеркнул, что в современных новостройках предусмотрены специальные помещения для хранения колясок, санок и велосипедов, соответствующие требованиям противопожарной безопасности и зафиксированные в технической документации здания.

«Оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ, по которой за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», – пояснил депутат.

Ранее депутат объяснил, когда сбор грибов может привести к уголовному делу.