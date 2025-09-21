На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат объяснил, когда сбор грибов может привести к уголовному делу

Депутат Колунов: за сбор грибов в заповедниках грозят штрафы до 500 тыс. рублей
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

В России за сбор грибов на территориях с особым режимом охраны предусмотрены штрафы. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он пояснил, что в столичном регионе продолжается активный «грибной сезон», но важно учитывать, где именно ведется «тихая охота». По словам парламентария, за сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях грозит административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс., а для компаний — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Колунов также отметил, что ситуация становится значительно серьезнее, если речь идет о грибах, занесенных в Красную книгу. В случае доказанного умысла граждане могут попасть под действие уголовной статьи. Максимальная санкция по ней — до девяти лет лишения свободы и штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей. Перечень особо охраняемых видов формируют правительство и региональные власти.

Депутат подчеркнул, что жесткие меры связаны с необходимостью сохранения биоразнообразия и защиты редких представителей флоры. Он призвал россиян проявлять осторожность и, если нет уверенности в знаниях, собирать грибы только в компании опытных грибников.

Ранее стало известно, сколько россиян собирают грибы.

