Дело Юрия Дудя поступило в суд

Дело 38-летнего блогера и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) об уклонении от исполнения обязанностей иноагента поступило в Таганский суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя поступило в Таганский суд», – заявили в судебной инстанции.
По информации следствия, Дудя в течение года дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на судебные иски, блогер продолжил публиковать материалы в мессенджере без соответствующей плашки с указанием его статуса.
В суд дело Дудя направили 16 сентября по заявлению Басманной межрайонной прокуратуры.
Минюст России признал Дудя иностранным агентом 15 апреля 2022 года. Это решение было принято из-за распространения им информации из изданий, относящихся к иностранным агентам. Кроме того, внимание правоохранительных органов привлекли доходы блогера от рекламы на платформе YouTube. В том же году он открыто осудил специальную военную операцию (СВО) и покинул Россию.
22 июля Басманный районный суд Москвы признал журналиста виновным и заочно избрал меру пресечения — двухмесячный арест. Поводом для этого таже стали обвинения в неисполнении обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах. Если Дудя снова признают виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, вдобавок к первому сроку, ему грозит до 2-х лет лишения свободы.
