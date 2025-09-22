Дело Юрия Дудя поступило в суд

Дело 38-летнего блогера и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) об уклонении от исполнения обязанностей иноагента поступило в Таганский суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя поступило в Таганский суд», – заявили в судебной инстанции.

По информации следствия, Дудя в течение года дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на судебные иски, блогер продолжил публиковать материалы в мессенджере без соответствующей плашки с указанием его статуса.

В суд дело Дудя направили 16 сентября по заявлению Басманной межрайонной прокуратуры.

Минюст России признал Дудя иностранным агентом 15 апреля 2022 года. Это решение было принято из-за распространения им информации из изданий, относящихся к иностранным агентам. Кроме того, внимание правоохранительных органов привлекли доходы блогера от рекламы на платформе YouTube. В том же году он открыто осудил специальную военную операцию (СВО) и покинул Россию.

22 июля Басманный районный суд Москвы признал журналиста виновным и заочно избрал меру пресечения — двухмесячный арест. Поводом для этого таже стали обвинения в неисполнении обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах. Если Дудя снова признают виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, вдобавок к первому сроку, ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

