Артемий Лебедев прокомментировал заочный арест Юрия Дудя

Артемий Лебедев заявил, что объявление в розыск Дудя не повлияет на него

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев прокомментировал заочный арест журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). В своем обзоре на новости в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что приговор не повлияет на жизнь Дудя.

Принятые в отношении журналиста меры российскими властями Лебедев назвал ритуальными.

«Просто бумажка такая выпущена, а Юрий Дудь на свободе, долгих лет ему здоровья», — сказал он.

22 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя на два месяца. Основанием стало обвинение в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

В июне прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против журналиста. В ведомстве заявили, что Дудь дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки.

Ранее Дудя и Лебедева обязали удалить видеоматериалы с оскорблениями Мизулиной.