Суд в Москве приговорил россиян за незаконный оборот краснокнижной рыбы

Суд в Москве осудил двоих россиян на пять лет условно за незаконный вылов осетра
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы условно двоих россиян за незаконный оборот рыб осетровых пород, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На основании доказательств, представленных государственным обвинителем межрайонной природоохранной прокуратуры, Лилиан Дурня и Ион Кожокару осуждены за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации...» — говорится в сообщении.

По данным гособвинителя, в марте 2025 года осужденные купили 119 туш рыбы вида «русский осетр» каспийской популяции, запрещенного к вылову. Сообщается, что осужденные хранили рыбу в заранее подготовленном помещении, после чего планировали реализовать ее перепродажу.

Дело проходило по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных животных, совершенный группой лиц). Фигуранты приговорены к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

В начале февраля сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве мужчину и женщину, которые вместе с соучастниками организовали незаконный сбыт черной осетровой икры. У нелегальных торговцев, пытавшихся нажиться на обороте икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу, изъяли продукцию общим весом около 120 кг.

Ранее детеныша амурского тигра изъяли из квартиры жителя ЛНР.

