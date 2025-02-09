В Москве пресекли незаконный сбыт черной осетровой икры

В Москве у нелегальных торговцев изъяли 120 кг черной осетровой икры

Правоохранители задержали в Москве мужчину и женщину, которые вместе с соучастниками организовали незаконный сбыт черной осетровой икры. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

У нелегальных торговцев, пытавшихся нажиться на обороте икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу, изъяли продукцию общим весом около 120 кг.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. В ближайшее время нарушители предстанут перед судом.

В начале декабря 2024 года в Хабаровском крае стражи порядка поймали браконьеров с крупной партией черной икры и рыбой осетровых пород. По версии следствия, двое местных жителей незаконно купили более 250 литров черной икры — у них нашли 519 контейнеров по 0,5 литра. У них нарушителей обнаружили 31 фрагмент рыб осетровых пород. Стражи порядка пресекли нелегальную деятельность и изъяли икру и рыбу.

До этого пограничники изъяли в Хабаровске более 400 кг черной икры, которую двое россиян пытались провезти без документов, подтверждающих законность происхождения продукта. Ущерб, нанесенный правонарушителями водным биологическим ресурсам, может составлять более 84 млн рублей.

Ранее бывший сожитель украл у ростовчанки 12 банок черной икры на 300 тысяч рублей.