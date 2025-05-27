Детеныша амурского тигра изъяли из квартиры жителя ЛНР

Полиция изъяла амурского тигра из квартиры жителя города Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МВД России.

«Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Луганской Народной Республике совместно с коллегами из ОМВД России «Октябрьский» выявили факт незаконного оборота диких животных. Житель города Стаханов нелегально приобрел и содержал в квартире детеныша амурского тигра. Этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что детеныш появился на свет от тигрицы, которая была куплена в Донецкой народной республике незадолго до этого. Тигрица была перемещена и будет временно проживать в зооуголке одного из парков.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК России.

До этого в Приморском крае в тайгу выпустили амурских тигров, брата и сестру, которые зимой нападали на поселки.

Уточняется, что брата поймали в прошлом году, а сестру — в начале этого года. В центре животные окрепли, тогда их смогли отпустить в естественную среду.

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