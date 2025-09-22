На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В команде Сальдо прокомментировали слухи о его гибели

Пресс-служба губернатора Сальдо опровергла слухи проукраинских СМИ о его смерти
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо «пребывает в добром здравии» и в данный момент находится в Москве с рабочей поездкой. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

Комментируя слухи проукраинских СМИ о смерти главы региона, он добавил, что Сальдо вопреки данным публикациям, не был в санатории «Форос» в Крыму во время удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Василенко, украинская пропаганда не первый раз хоронит Владимира Сальдо.

«Сообщаем, что Владимир Васильевич в данный момент пребывает в добром здравии и находится с рабочей поездкой в Москве», — сказал Василенко.

Он отметил, что сегодня в Москве Сальдо подписал соглашение с Никарагуа.

22 сентября беспилотники атаковали Крым. Во время одной из таких атак под удар попал санаторий «Форос». По словам очевидцев, это произошло в тот момент, когда на террасе отеля был торжественный банкет.

В результате три человека погибли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он пообещал выплатить пострадавшим, находящимся в состоянии тяжелой и средней степени тяжести, по 600 тыс. рублей, а получившим легкие травмы – по 300 тыс. рублей.

Ранее появились снимки разрушений в атакованном БПЛА крымском поселке Форос.

