В Хабаровске во второй раз загорелось здание театра

Театр музыкальной комедии в Хабаровске загорелся во второй раз
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Здание Театра музыкальной комедии в Хабаровске снова загорелось, на этот раз дым валит из здания, уцелевшего во время прошлого пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Прошлой осенью театр сгорел дотла, труппе приходится выступать на разных площадках. Однако в том пожаре уцелело административное здание, на этот раз возгорание произошло именно в нем.

Сотрудники МЧС уже на месте. Причины пока неизвестны, но есть проблемы с охраной и ранее на крыше замечали подростков, отмечает источник.

21 сентября в МЧС сообщили о пожаре на кровле административного здания в Тюмени. На момент публикации его площадь составляла 400 кв. метров. Отмечалось, что пожар произошел в трехэтажном здании по адресу: улица Эрвье, дом 9, стр. 3. На месте пожара работали 26 спасателей, 9 единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России.

Ранее в Липецкой области загорелась кровля жилого дома.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

