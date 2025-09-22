В Хабаровске во второй раз загорелось здание театра

Театр музыкальной комедии в Хабаровске загорелся во второй раз

Здание Театра музыкальной комедии в Хабаровске снова загорелось, на этот раз дым валит из здания, уцелевшего во время прошлого пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Прошлой осенью театр сгорел дотла, труппе приходится выступать на разных площадках. Однако в том пожаре уцелело административное здание, на этот раз возгорание произошло именно в нем.

Сотрудники МЧС уже на месте. Причины пока неизвестны, но есть проблемы с охраной и ранее на крыше замечали подростков, отмечает источник.

21 сентября в МЧС сообщили о пожаре на кровле административного здания в Тюмени. На момент публикации его площадь составляла 400 кв. метров. Отмечалось, что пожар произошел в трехэтажном здании по адресу: улица Эрвье, дом 9, стр. 3. На месте пожара работали 26 спасателей, 9 единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России.

Ранее в Липецкой области загорелась кровля жилого дома.