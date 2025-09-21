На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюмени загорелось административное здание

МЧС: кровля на площади около 400 кв. м горит в административном здании в Тюмени
Спасатели тушат пожар на кровле административного здания в Тюмени на площади около 400 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что пожар произошел в трехэтажном здании по адресу: улица Эрвье, дом 9, стр. 3.

На месте пожара работают 26 человек, 9 единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России.

21 сентября в Белокурихе Алтайского края произошел пожар в гостиничном корпусе одного из санаториев, из-за которого эвакуировали 349 человек, включая 16 детей.

По данным МЧС, огонь возник в электрощитовой на первом этаже здания. Площадь возгорания составила около четырех квадратных метров. На месте работали семь автоцистерн, автолестница и 14 сотрудников МЧС. В условиях сильного задымления пожарные использовали звенья газодымозащитников.

Этой же ночью в Дербенте из-за возгорания кровли в жилой многоэтажке эвакуировали 200 человек.

Ранее в России потушили девять лесных пожаров за сутки.

