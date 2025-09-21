В Липецкой области загорелась кровля жилого дома

В Липецкой области на кровле жилого дома начался пожар площадью 800 кв. метров

Пожар начался на кровле жилого дома в городе Елец, его площадь достигла 800 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Липецкой области.

«В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали жильцов дома, в результате пожара пострадавших нет. Сообщается, что на месте пожара работают 30 спасателей, задействовано 9 единиц техники.

21 сентября в МЧС сообщили о пожаре на кровле административного здания в Тюмени. На момент публикации его площадь составляла 400 кв. метров. Отмечалось, что пожар произошел в трехэтажном здании по адресу: улица Эрвье, дом 9, стр. 3. На месте пожара работали 26 спасателей, 9 единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России.

Позднее в МЧС по региону сообщили, что пожар, площадь которого возросла до 800 кв метров, ликвидирован.

Ранее в Алтайском крае из-за пожара в санатории эвакуировали сотни человек.