Стало известно, когда в Москве начнутся заморозки

Вильфанд: в Москве и области с четверга прогнозируются заморозки

С 25 сентября в Московском регионе возможны заморозки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что с четверга в центре европейской части России начинается по-настоящему холодная погода. Температура воздуха будет соответствовать первой декаде октября и ночью опустится до +1…+6°C. Ввиду того, что давление является высоким, а воздух — холодным, не исключены даже заморозки.

Вильфанд отметил, что в четверг осадков не прогнозируется, небольшой дождь возможен в пятницу. По его словам, не стоит ожидать заметного повышения температуры в конце нынешней или в начале следующей недели.

22 сентября Вильфанд заявил, что день осеннего равноденствия в Москве может ознаменоваться новым рекордом температуры.

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок высказал мнение, что к 2050 году зимы в Москве и Центральном федеральном округе могут стать теплее на 1–3°C.

