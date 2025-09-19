На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали, какой погодой закончится сентябрь

Синоптик Шувалов: сентябрь в Москве закончится холодной погодой
Depositphotos

Теплая и сухая погода ушла из Московского региона ненадолго — уже в воскресенье столбики термометров поднимутся. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Однако, по его словам, грядущее потепление будет лишь мимолетным.

«В воскресенье температура может достигнуть +23 градусов, а в понедельник +27. Но такая летняя погода будет пролетом, и уже во вторник все рухнет буквально на 10−15 градусов», — сказал Шувалов.

Согласно его прогнозам, конец сентября отметится прохладной погодой, и, возможно, придется включать отопление.

Как отмечал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сентябрь 2025 года в Москве стал одним из самых сухих за всю историю метеонаблюдений.

По его словам, похожий по засушливости сентябрь был в 1949 и 1982 годах, а также в 2023 году, когда 25 дней не было ни капли дождя.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в России установится снежный покров.

