Жителям Москвы пообещали новый температурный рекорд

Вильфанд: температура в Москве в понедельник может побить рекорд

День осеннего равноденствия в Москве может ознаменоваться новым рекордом температуры. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Есть вероятность, что в понедельник, 22 сентября, температура воздуха в Москве прогреется до 27°С. Температура воздуха может быть на девять градусов выше нормы.

«Не исключено, что в понедельник будет побит рекорд температуры в Москве, который прежде составлял 26,1 градуса», — сказал он.

В ночь на 22 сентября будет по-летнему тепло — не ниже +12…+15°C. Днем, в последний раз в этом году, воздух разогреется до +24…+27°C, что аномально и на 10°C выше климатической нормы, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок высказал мнение, что к 2050 году зимы в Москве и Центральном федеральном округе могут стать теплее на 1–3°C.

