Стали известны телефоны, по которым можно получить информацию о пострадавших в Форосе

Ялтинский медцентр опубликовал телефоны для информации о пострадавших в Форосе

Опубликованы телефоны для получения информации о пострадавших после удара беспилотников украинской армии по санаторию в поселке Форос. Об этом сообщает Telegram-канал Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Узнать о поступивших на лечение пациентах, которых доставили из посёлка Форос, можно по телефонам +79785023927 и +73654260331.

Вечером 21 сентября украинские дроны нанесли удар по санаторию «Форос» в одноименном поселке. При налете пострадали 15 человек, еще двое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и школа Фороса. Там был полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Охранник учебного заведения ранен. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата загорелась сухая трава.

По данным министерства обороны РФ, атака была произведена с помощью дронов с фугасными боезарядами.

В минздраве Крыма рассказали, что оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Крымская прокуратура взяла на контроль происшествие в санатории «Форос» и следит за соблюдением прав граждан.

Ранее губернатор Севастополя назвал цель удара БПЛА по санаторию в Крыму.