На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на санаторий в Крыму

Депутат Ивлев: атака на санаторий в Крыму говорит о чудовищности властей Украины
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Атака ВСУ на школу и санаторий «Форос» в Крыму свидетельствует о «чудовищности» властей Украины, заявил ТАСС депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Только нелюди атакуют мирные объекты. Террористы ВСУ и их пособники, которые способствуют прилетам БПЛА на нашей территории, будут обязательно установлены и сурово наказаны», — сказал депутат.

Отдельно Ивлев отметил, что удар был нанесен в православный праздник Рождества Богородицы.

Вечером 21 сентября при атаке на «Форос» пострадали не менее 15 человек, еще несколько атак не пережили. Кроме того, повреждения получила школа. Одновременно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

В минздраве Крыма рассказали, что оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Крымская прокуратура взяла на контроль происшествие в санатории «Форос» и следит за соблюдением прав граждан.

Ранее ВСУ ударили по второй за день автозаправке в ЛНР.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами