В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на санаторий в Крыму

Депутат Ивлев: атака на санаторий в Крыму говорит о чудовищности властей Украины

Атака ВСУ на школу и санаторий «Форос» в Крыму свидетельствует о «чудовищности» властей Украины, заявил ТАСС депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Только нелюди атакуют мирные объекты. Террористы ВСУ и их пособники, которые способствуют прилетам БПЛА на нашей территории, будут обязательно установлены и сурово наказаны», — сказал депутат.

Отдельно Ивлев отметил, что удар был нанесен в православный праздник Рождества Богородицы.

Вечером 21 сентября при атаке на «Форос» пострадали не менее 15 человек, еще несколько атак не пережили. Кроме того, повреждения получила школа. Одновременно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

В минздраве Крыма рассказали, что оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Крымская прокуратура взяла на контроль происшествие в санатории «Форос» и следит за соблюдением прав граждан.

Ранее ВСУ ударили по второй за день автозаправке в ЛНР.