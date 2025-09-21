На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина погиб при парашютном прыжке на аэродроме в Подмосковье

Mash: парашютист погиб на подмосковном аэродроме из-за неисправности парашютов
Mauricio Graiki/Shutterstock/FOTODOM

На подмосковном аэродроме скайцентра ДЗ Пущино, где проводятся обучения для получения лицензии AFF, погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, трагедия произошла вчера вечером. Мужчина. ранее занимавшийся парашютным спортом, решил вернуться к своему увлечению. Однако после выполнения прыжка произошел сбой в работе техники — оба парашюта не раскрылись. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

Подобная трагедия в Подмосковье случилась в начале сентября. Тогда кандидат в мастера спорта по парашютному спорту разбился после прыжка в Коломне. Инцидент произошел в клубе «Аэроград».

По информации канала, 46-летний Дмитрий З. неудачно приземлился после прыжка. Он получил серьезные травмы и скончался до прибытия медиков. Авиационно-парашютный клуб после инцидента отменил все прыжки на сегодня. Комментировать инцидент его сотрудники отказались.

Ранее в Тюменской области парашютист приземлился на высоковольтные провода.

