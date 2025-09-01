На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюменской области парашютист приземлился на высоковольтные провода и выжил

Тюменские врачи спасли парашютиста, который приземлился на высоковольтные провода
Mauricio Graiki/Shutterstock/FOTODOM

Житель Тюменской области пострадал во время полета на парашюте. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

24-летний молодой человек прыгнул с парашютом, но, когда до земли оставалось менее 50 метров, направление ветра изменилось, и его унесло на высоковольтные провода.

«Казалось, что смогу пролететь. Но меня затянуло. Я даже испугаться не успел. От удара током меня вырубило», – рассказал пострадавший.

В результате мужчина получил ожоги 30% тела, большая часть повреждений пришлась на руки и живот. В больницу пострадавший попал в критическом состоянии, его направили в реанимацию.

Когда состояние пострадавшего стабилизировалось, его прооперировали, пересадив кожу с неповрежденных участков.

На данный момент парашютист находится на этапе реабилитации.

До этого в США мальчик пострадал, попытавшись повторить эксперимент с поджиганием бутылки с медицинским спиртом из соцсетей. Огонь перекинулся на одежду ребенка, после чего он получил ожоги второй и третьей степени.

Ранее на Урале подросток прятался от дождя в трансформаторной будке и лишился руки.

