В Подмосковье разбился парашютист

КМС по парашютному спорту погиб в Коломне после неудачного приземления
Shutterstock

Кандидат в мастера спорта по парашютному спорту разбился после прыжка в Подмосковной Коломне. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел накануне вечером в клубе «Аэроград».

По его информации, 46-летний Дмитрий З. неудачно приземлился после прыжка. Он получил серьезные травмы и скончался до прибытия медиков.

Авиационно-парашютный клуб после инцидента отменил все прыжки на сегодня. Комментировать инцидент его сотрудники отказались.

В июле на аэродроме Большое Грызлово в городском округе Серпухов начинающий парашютист из-за сильного ветра застрял на верхушке 30-метрового дерева.

Он пробыл там около двух часов. В ходе операции по спасению специалисты развернули пожарную лестницу, прикрепили к ней железную люльку, затем срезали бензопилой густые ветки, поднялись наверх и успешно добрались до мужчины. Спасатели освободили его от строп и благополучно спустили на землю, серьезных травм он не получил.

Ранее стало известно, сколько платят парашютистам.

