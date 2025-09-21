В Алтайском крае из-за пожара в санатории эвакуировали сотни человек

МЧС: в Белокурихе эвакуировали 349 человек из-за пожара в санатории

В Белокурихе Алтайского края произошел пожар в гостиничном корпусе одного из санаториев, из-за которого эвакуировали 349 человек, включая 16 детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, огонь возник в электрощитовой на первом этаже здания. Площадь возгорания составила около четырех квадратных метров. На месте работали семь автоцистерн, автолестница и 14 сотрудников МЧС. В условиях сильного задымления пожарные использовали звенья газодымозащитников.

Спасатели уточнили, что в ходе инцидента никто не пострадал. Из зоны задымления было спасено 20 человек.

Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Пожар был ликвидирован.

Этой же ночью в Дербенте из-за возгорания кровли в жилой многоэтажке эвакуировали 200 человек. До этого очевидцы рассказали SHOT, что сначала в Дербенте вспыхнул Mercedes у дома, а с автомобиля огонь перекинулся на фасад здания. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось. Огнем были охвачены несколько этажей многоэтажки. На место происшествия прибыли экстренные службы.

