На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае из-за пожара в санатории эвакуировали сотни человек

МЧС: в Белокурихе эвакуировали 349 человек из-за пожара в санатории
true
true
true
close
МЧС Алтайского края

В Белокурихе Алтайского края произошел пожар в гостиничном корпусе одного из санаториев, из-за которого эвакуировали 349 человек, включая 16 детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, огонь возник в электрощитовой на первом этаже здания. Площадь возгорания составила около четырех квадратных метров. На месте работали семь автоцистерн, автолестница и 14 сотрудников МЧС. В условиях сильного задымления пожарные использовали звенья газодымозащитников.

Спасатели уточнили, что в ходе инцидента никто не пострадал. Из зоны задымления было спасено 20 человек.

Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Пожар был ликвидирован.

Этой же ночью в Дербенте из-за возгорания кровли в жилой многоэтажке эвакуировали 200 человек. До этого очевидцы рассказали SHOT, что сначала в Дербенте вспыхнул Mercedes у дома, а с автомобиля огонь перекинулся на фасад здания. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось. Огнем были охвачены несколько этажей многоэтажки. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее в Удмуртии пес по кличке Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами