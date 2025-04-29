Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров

В Удмуртии пес по кличке Трамп спас из пожара двух пенсионеров

В Удмуртии пес по кличке Трамп спас хозяев, которые крепко спали во время пожара в доме. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел в деревне Катыши Воткинского района. В одном из частных домов после короткого замыкания началось возгорание на веранде — в этот момент пожилые хозяева спали.

Пес пары, спаниель по кличке Трамп, разбудил пенсионеров громким лаем. Собака не умолкала, пока супруги не вышли из дома.

В результате пожара дом и надворные постройки полностью сгорели, возгорание успело распространиться на 112 квадратных метров. В тушении возгорания принимали участие шесть сотрудников экстренных служб и три единицы техники.

До этого пожарный пострадал, спасая семью из полыхающей квартиры в Петербурге. После успешного вывода людей из опасной зоны в здании произошел взрыв, который и стал причиной получения ожогов сотрудником экстренных служб.

Ранее в Нижнекамске школьница спасла брата и сестру из горящей квартиры.